Военный историк Норин заявил, что ВС РФ надо срочно принимать меры, иначе «фронт повалится»

Военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру сказал о том, что сейчас уже на фронте идут позиционные бои.

По его словам, это для ВС РФ опасная ситуация и необходимо предпринимать определенные меры, чтобы избежать кризиса, который может спровоцировать негативные для российских войск последствия.

Следует учитывать, что любая позиционная война рано или поздно закончится, и произойдет это как только какая-то из сторон исчерпает свои ресурсы.

«Проблема в том, что любой позиционный кризис - он не навсегда. Рано или поздно он кончится тем, что у одной из сторон фронт падает, и если срочно не усиливать наши группировки, если не наращивать их оснащение техникой, если не заниматься боевым учением войск, то раньше фронт повалится у нас», - сказал Норин.

Поэтому он считает, что впереди у ВС РФ «перестройка вооруженных сил как таковых».

Стоит учитывать, что и украинская сторона знает о последствия затяжных позиционных боев, поэтому, судя по всему, будет копить вооружение, получаемое от Запада.