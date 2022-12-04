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Командование НАТО изучает возможности наступления армии ВСУ на ряде направлений в связи с приходом морозов

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Командование НАТО изучает возможности наступления армии ВСУ на ряде направлений в связи с приходом морозов
Украина
Фото из открытых источников

Командование НАТО изучает возможности наступления ВСУ по ряду направлений в связи с приходом морозов.

Главком ВСУ Валерий Залужный уже представил отчет Пентагону и сейчас он изучается для того, чтобы по его результатам разработать новый план наступления. Сейчас многое зависит от погоды, поскольку она серьезно влияет на возможность проводить масштабное наступление. Есть информация о том, что анализируется и прогноз погоды от Купянска Харьковской области до территорий Херсонской и Запорожской областей.

В Харьковской области и на Донбассе уже местами температура опускается по ночам ниже -10 градусов по Цельсию. При этом в Херсонской и Запорожской областях столбик термометра ночью опускается до -3. Ожидается, что минус будет до средины следующей недели, а потом начнутся дожди.

Поэтому эксперты НАТО прорабатывают варианты наступления, чтобы провернуть его за 4-5 суток, иначе колесная техника будет вязнуть в земле.

Как отмечают российские аналитики, для НАТО сейчас важен еще один успех ВСУ. Возможно ставку сделают на наступление в районе Сватово-Кременная. Поэтому не исключено, что как раз там и будет следующая атака ВСУ с целью прорвать фронт и продвинуться в сторону Луганска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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