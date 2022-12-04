Yandex.RTB

РВ: На Украине электрогенераторы и подстанции не выдерживают сильного напряжения и загораются

Image 16+
РВ: На Украине электрогенераторы и подстанции не выдерживают сильного напряжения и загораются
Украина
Фото из открытых источников

На Украине участились случаи воспламенения электрогенераторов, которые жители всех городов устанавливают на балконах в квартирах и в решетках, предназначенных для кондиционеров.

В то же время на улице резко похолодало, а объекты энергообеспечения из-за сильных нагрузок также загораются, и в последствии выходят из строя. Система попросту не выдерживает.

Отметим, что сегодня в таких городах как Киев, Одесса и Днепропетровск были вновь введены экстренные отключения света. Об этом сообщает крупнейшая энергокомпания ДТЭК. Уточняется, что графики стабилизационных отключений при этом не действуют. Представители ведомства добавили, что они стараются как можно скорее вернуть плановые отключения электричества.

Загорелся генератор в подваоле дома в Виннице

Пожар возник из-за генератора в квартире Тернополя

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
РВ: На Украине электрогенераторы и подстанции не выдерживают сильного напряжения и загораются

Сегодня, 17:39

Командование НАТО изучает возможности наступления армии ВСУ на ряде направлений в связи с приходом морозов

Сегодня, 11:33

Военный историк Норин заявил, что ВС РФ надо срочно принимать меры, иначе «фронт повалится»

Сегодня, 09:18

Эксперт Матвийчук: Отступление российской армии от Киева и Херсона — результат наших оперативных просчетов

Вчера, 16:18

Комбат БАРС-13 «Фомич» сообщил, что обстановка вокруг Кременной резко обострилась

Вчера, 12:58

Военный эксперт Шурыгин предложил командованию ВС РФ вернуться к советской тактике массированного прорыва

30-11-2022, 13:28

Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара

29-11-2022, 23:08

Генерал Гурулев назвал причину неудач России на СВО

28-11-2022, 15:53

Украинская разведка засекла переброску подразделений ССО Белоруссии к украинский границе

28-11-2022, 12:18

Военкор Сапоньков: ВСУ могут взять под огневой контроль дорогу с Кинбурнской косы или развилку с крымской трассы на Каховку

26-11-2022, 11:33

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал армию Украины продолжать наступление

25-11-2022, 10:33

Forbes назвал печальные сценарии для Украины при повторении массированных ракетных ударов

24-11-2022, 22:28

Перенджиев считает, что Турция осуществляет агрессию против России

23-11-2022, 12:48

Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте

22-11-2022, 13:08

Петраш: войска Украины расходуют слишком много боеприпасов для артиллерии западного образца

22-11-2022, 10:38

Британская разведка MI6 считает Сватово самым уязвимым местом ВС РФ на фронте

21-11-2022, 12:28

Украинский генерал Кривонос заявил, что ВС из РФ могут захватить Варшавскую трассу

21-11-2022, 11:58

Леонков объяснил, как удары по оборонным заводам Украины отразятся на ходе военной спецоперации

18-11-2022, 13:38

Шурыгин: Чтобы прикрыть небо, Украине необходимо 50-60 дивизионов систем ПВО

18-11-2022, 13:13

Российский военнослужащий озвучил разницу между боями в Сирии и Украине

18-11-2022, 12:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры
  • Вчера, 11:46

E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции
  • Вчера, 11:32

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу

Е1.RU: Жителей Екатеринбурга просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год
  • Вчера, 17:32

Е1.RU: Жителей Екатеринбурга просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год

Жителей Екатеринбурга комунальщики просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год. Екатеринбуржцы получили счета за коммунальные услуги

Молодая жена Петросяна показала на фото округлившийся животик в купальнике
  • Вчера, 18:30

Молодая жена Петросяна показала на фото округлившийся животик в купальнике

Евгений Петросян любит баловать молодую жену путешествиями. В начале зимы юморист увез Татьяну Брухунову и сына Вагана на Мальдивы. Семья выбрала для

Видеохостинг YouTube перечислил 10 самых популярных видео 2022 года
  • 1-12-2022, 20:07

Видеохостинг YouTube перечислил 10 самых популярных видео 2022 года

Видеохостинг YouTube подвёл итоги года и представил список самых популярных видеороликов 2022 года. Первое место заняло видео о 23-летнем

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции
  • Вчера, 11:32

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина
  • 2-12-2022, 12:13

Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина

В Смольном перенесли прямую линию с губернатором Александром Бегловым. Новая дата пока не назначена. Причиной могло стать повышенной внимание со

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно
  • 2-12-2022, 10:38

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно

Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox

«За отмену этого безобразия!» - Адмиралтейский район готов судиться за бесплатные парковки
  • Вчера, 11:40

«За отмену этого безобразия!» - Адмиралтейский район готов судиться за бесплатные парковки

Активисты Адмиралтейского района собираются подавать судебный иск против платных парковок, устроенных с 1 ноября Смольным, в связи с чем ищут юриста,

19FortyFive заявил о полном уничтожении экономики США действиями Байдена и ФРС
  • Сегодня, 10:21

19FortyFive заявил о полном уничтожении экономики США действиями Байдена и ФРС

Безответственные решения американской ФРС (Федеральная резервная система) и президента США Джо Байдена не оставляют Америке шансов избежать рецессии