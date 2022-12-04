РВ: На Украине электрогенераторы и подстанции не выдерживают сильного напряжения и загораются

На Украине участились случаи воспламенения электрогенераторов, которые жители всех городов устанавливают на балконах в квартирах и в решетках, предназначенных для кондиционеров.

В то же время на улице резко похолодало, а объекты энергообеспечения из-за сильных нагрузок также загораются, и в последствии выходят из строя. Система попросту не выдерживает.

Отметим, что сегодня в таких городах как Киев, Одесса и Днепропетровск были вновь введены экстренные отключения света. Об этом сообщает крупнейшая энергокомпания ДТЭК. Уточняется, что графики стабилизационных отключений при этом не действуют. Представители ведомства добавили, что они стараются как можно скорее вернуть плановые отключения электричества.

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