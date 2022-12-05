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Вернувшийся в РФ Александр Ревва оскорбил зрителей своим поведением на новогоднем концерте

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Вернувшийся в РФ Александр Ревва оскорбил зрителей своим поведением на новогоднем концерте
Знаменитости
Фото из открытых источников

На днях в Дворце «Мегаспорт» проходили съемки фестиваля «Песня года». Участие принимали известные звезды отечественной эстрады, включая Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, SHAMAN, Сергея Лазарева и других.

На сцене засветился также резидент Comedy Club Александр Ревва. Но вместо того, чтобы поддержать праздничную атмосферу, певец своим поведением не только испортил настроение коллегам, но и оскорбил зрителей.

В соцсетях пользователи, которые присутствовали на съемках, обратили внимание, что после возвращения в РФ Ревва очень сильно изменился. Артист даже не скрывал отвращения, с которым он смотрел на поющих коллег. Исполнитель стоял в стороне от остальных. Вполне возможно, Александр, который весной уехал из России, не планировал возвращаться и принимать участие в праздновании Нового года, но из-за денег согласился.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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