Вернувшийся в РФ Александр Ревва оскорбил зрителей своим поведением на новогоднем концерте

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.
Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу
29 жен из уральского Ирбита объединились, чтобы вернуть своих мобилизованных мужей домой. Они рассказали, что до конца ноября их мужья служили и
Евгений Петросян любит баловать молодую жену путешествиями. В начале зимы юморист увез Татьяну Брухунову и сына Вагана на Мальдивы. Семья выбрала для
В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.
Сразу после начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева с семьей на частном джете поспешно покинула Россию. Сегодня она с супругом
Безответственные решения американской ФРС (Федеральная резервная система) и президента США Джо Байдена не оставляют Америке шансов избежать рецессии
Активисты Адмиралтейского района собираются подавать судебный иск против платных парковок, устроенных с 1 ноября Смольным, в связи с чем ищут юриста,
В социальных сетях регулярно появляются сообщения о "грядущей новой волне мобилизации" в России. Даже называются города, где она будет проходить в
Обстановка в районе Кременной резко обострилась, сообщает комбат БАРС-13 («Русский Легион») с позывным «Фомич» в своей сводке для канала Wargonzo.
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