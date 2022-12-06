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The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ

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The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ
Украина
Фото из открытых источников

Украине удалось создать ракеты, которыми она может  бить по европейской части России. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что речь идет об ударном дроне, дальность полета которого составляет 1 тыс. км.

В публикации указано, что украинские военные уже подтвердили применение этих дронов против ВС РФ. А это значит, что сейчас значительные территории европейской части России под угрозой атак ВСУ.

Источники сообщили, что это оружие Украина создала самостоятельно, поэтому Запад не может диктовать Киеву условия его применения. К тому же стоит учитывать, что не все операции Киев согласовывает с западными союзниками.

«Запад может попытаться отговорить от их проведения, поскольку ранее на Украину оказывалось давление с целью отказаться от некоторых ударов», — указано в публикации.

Сейчас в Белом доме опасаются, что российско-украинский конфликт может дойти до применения ядерного оружия, и тогда Западу придется вмешаться. Поэтому пока США не передают Украине боеприпасы большой дальности, которые позволили бы Киеву нанести прямой удар по России.

Тем не менее, то, что Киев не получил их ранее, не значит, что эти боеприпасы не будут переданы в будущем, как уже было со многими другими видами вооружения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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