Подоляк анонсировал наращивание ударов украинскими беспилотниками по военным аэродромам на территории России

Украинское военное командование намерено продолжить практику по нанесению ударов по российским военным целям непосредственно на территории самой России. В приоритете будут военные аэродромы и авиабазы. Цель, которую преследует Киев, — не допустить следующих массированных обстрелов Украины, а также полностью развалить систему управления в РФ. Ее озвучил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удары в районе курского, саратовского и рязанского аэродромов, были нацелены на военную инфраструктуру, которую Россия использует при проведении специальной военной операции.

Как следует из заявления Михаила Подоляка, количество ударов по авиабазам будет только наращиваться. Он также подчеркнул, что у украинского военного командования уже имеется план по уничтожению военных объектов не только на захваченных территориях, но и непосредственно в самой России — в ее глубоком тылу.

Напомним, что украинский беспилотник вчера атаковал авиабазу в Энгельсе, на которой базируются стратегические ракетоносцы. Если он был запущен с территории Украины, получается, что он смог преодолеть к цели расстояние свыше 600 километров.

К слову, за день до атак на военные аэродромы в России Укроборонпром анонсировал «краш-тест» своего нового дальнобойного беспилотника в условиях активной РЭБ. Миссию БПЛА ведомство назвало «аз воздам».