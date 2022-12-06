Стрелков: Украина зимой не замерзнет, не взбунтуется, не станет воевать хуже

Небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин) после третьей попытки попасть на фронт, которая снова полностью провалилась, вернулся в Москву. После нескольких месяцев перерыва он снова в «телеграм-строю» и готов поделиться со своей заскучавшей аудиторией подробностями того, что довелось ему увидеть на СВО.

Правда, милитари-блогер, а в прошлом министр обороны ДНР, предупредил, что большую часть впечатлений он все же прибережет, чтобы не «дискредитировать» российскую армию.

Однако положительных впечатлений от поездки в зону СВО у Стрелкова немного — в отличие от негативных.

Самое главное, в чем, по словам Гиркина, он имел возможность убедиться, — войска не понимают, за что воюют на территории Украины. Причем не только рядовые солдаты — офицеры, кстати, тоже.

Они не в курсе, что является условием победы или просто условием для прекращения СВО. И это недоработка властей, полагает Гиркин, так как они не смогли это донести и назвать четкую цель так называемой спецоперации. Или не захотели. Потому что, если бы они это сделали, этим бы ограничили себе «пространство для маневра» - то есть лишились бы возможности объявить цели СВО выполненными в любой момент, который сочтут необходимым.

Тем временем на страницах СМИ и на голубых экранах уверяют, что на СВО все прекрасно — российская армия вот-вот победит.

В основе всех таких «нарастающих побед» на фронтах и направлениях СВО, пишет Стрелков, лежит глубочайший кризис стратегического планирования.

«Такие настроения конкретно в войсках ведут к апатии. Апатия же - к падению боевого духа и выполнению поставленных задач "для галочки" и "спустя рукава", без реальной заинтересованности в их успешном результате. Так вот - в армии ВС РФ (и части ВС ЛДНР, хотя там мотивации у бойцов гораздо больше) господствует апатия», - утверждает экс-глава Минобороны.

Отсутствие четкой военно-политической стратегии не позволяет военным разработать тактику, которая бы способствовала ее реализации. А вот противник, как выяснил Гиркин во время наблюдения, реализует свои собственные стратегические задачи «при полной пассивности военных и политических властей РФ».

Расчет на то, что продвижение украинских войск могут тормознуть удары по гражданской инфраструктуре, а население начнет оказывать давление на власть, себя не оправдал.

«И да — Украина зимой НЕ замерзнет, НЕ взбунтуется и НЕ станет воевать хуже. Наоборот. Солдаты ее, уже поверившие в свои силы в результате осенних побед ВСУ и находящиеся на полном обеспечении НАТО, будут лишь злее и упорнее сражаться против "москалей", мстя за лишения, которые вынуждены нести их родственники и близкие в тылу», - заключил Гиркин, добавив, что противостоять ВСУ может лишь «апатичное выполнение служебного долга».