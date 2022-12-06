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КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ

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КП: В Екатеринбурге с 1 декабря выросли тарифы ЖКХ
Экономика
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года выросла квартплата. В том числе увеличились тарифы на электричество, газ и другие услуги ЖКХ. Новые цены были утверждены Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Электроэнергия и газ теперь станут дороже. Дневной тариф на электричество увеличился с 5,44 до 7,36 руб./кВт·ч. Ночной тариф тоже вырос (с 2,59 до 2,84 руб./кВт·ч).

Газ подорожал до 5,91 рубля за один кубометр (ранее был 5,41 рубля). Дома без центрального горячего водоснабжения будут платить не 5,59 рубля за нагрев одного кубометра воды, а 6,29 рубля. Там, где газ для отопления и приготовления еды применяется, стоимость одного кубометра топлива подняли до 6,05 рубля (5,54 рубля ранее).

Отметим, что услуги ЖКХ в Екатеринбурге дорожают второй раз с начала года. В первый раз цены планово подняли 1 июля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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