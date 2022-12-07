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Financial Times: Украина планирует расширять географию своих ударов в глубине России

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Financial Times: Украина планирует расширять географию своих ударов в глубине России
Украина
Фото из открытых источников

Издание Financial Times написало, что ВСУ будут и далее бить по российской территории, атакуя цели далеко за линией фронта.

Ранее украинские военные нанесли удары по военным аэродромам под Саратовом и Рязанью. Причем атаки ВСУ продолжатся, о чем заявили в Киеве. В США подчеркнули, что ВСУ могут применять для таких атак свое вооружение.

По данным Офиса президента Украины, украинская армия располагает вооружением, у которого нет ограничений по дистанции. Это вооружение позволяет атаковать даже объекты в Сибири.

По мнению военного эксперта Владимира Попова, у ВСУ могли появиться дроны, способные атаковать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Таким образом, под удары может попасть европейская часть России, включая Москву и даже объекты за Уралом.

Напомним, что ранее Минобороны РФ подтвердило атаки беспилотников на аэродромы в Энгельсе и Дягилево. Сообщалось о гибели троих российских военнослужащих, а также о ранении четырех человек.

Издание The Washington Post сообщило, что за атаками по российским военным аэродромам стоит Киев. При этом издание сослалось на высокопоставленного украинского чиновника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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