Алла Пугачева не получила роль в кино из-за своего зрелого возраста

Народная артистка России Алла Борисовна Пугачёва в 70-е годы оппыталась получить роль в кино. Она хотела принять участие в работе над картиной «Центровой из поднебесья».

Певицу очень быстро взяли на главную роль. Но вскоре возникли проблемы с подбором главного героя. В эфире телешоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ эксперты вспомнили, что для ключевой роли требовался высокий мужчина, который бы сумел хорошо управляться с мячом. Роль досталась в итоге 19-летнему Сергею Кретову.

Но на фоне молодого актера 26-летняя Примадонна выглядела слишком зрело, чтобы сыграть романтические отношения. В итоге эстрадную певицу решили заменить на Людмилу Соворкину.

Впрочем, Пугачёва без дела не осталась. Для киноленты Алла Борисовна написала несколько песен. Позже они стали настоящими хитами.