Ивана Урганта убрали из премии «Золотой граммофон», которую он вел на протяжении последних 13 лет

Церемония вручения премии «Золотой Граммофон» в 2022 году пройдет без шоумена Ивана Урганта. «Русское радио» отказалось от ведущего, который бессменно вел это музыкальное мероприятие начиная с 2008 года. Артист был заменен комиком Вадимом Галыгиным. Ему составит пару Екатерина Скулкина. Оба они — звезды КВН.

Впервые выйду на сцену церемонии награждения «Золотой Граммофон» в качестве ведущего. Для меня большая честь. Сейчас каждому из нас важна вера в светлое, доброе, немного юмора, поддержка, - сказал Галыгин.

Почему продюсеры премии решили заменить Урганта, пока неизвестно. Начиная с 2008 года Иван 13 раз становился конферансье «Золотой Граммофон».

Напоминаем, самое ожидаемое музыкальное событие года — XXVI церемония вручения национальной премии «Золотой граммофон – 2022», пройдет в Москве 10 декабря.