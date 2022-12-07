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«Лепс после драки просит 100 000 евро»: названы гонорары «звезд» за новогодние корпоративы

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«Лепс после драки просит 100 000 евро»: названы гонорары «звезд» за новогодние корпоративы
Знаменитости
Фото из открытых источников

У российских звезд началась самая горячая пора. Артисты активно выступают на корпоративах. Бывало, за один декабрь певец мог заработать целое состояние. Лидеры 2022 года — Григорий Лепс, Леонид Агутин и Zivert. У них в декабре нет свободных дат. Об этом рассказал Сергей Лавров.

Zivert — дорогая исполнительница. Чтобы пригласить ее на корпоратив, нужно 5 млн рублей. Сейчас самый продаваемый — Леонид Агутин. Иногда может дать по 3 концерта в день. Цену не загибает: работает за 3 млн. У Лепса тоже много работы. Драка в Петербурге на кошельке никак не сказалась. За каждое выступление просит 100 тысяч евро, иногда может спеть за 80 тысяч.

По словам продюсера, «Руки вверх» тоже много работают в этом году. Берет Сергей Жуков 5 млн за выступление в Москве и 7–10 млн на выезде.

Самый дорогой певец на корпоративах — Филипп Киркоров. За приезд он просит 10 млн рублей. Сумма огромная, но заказы есть. Заказчик знает, что отработает поп-король на все сто процентов и будут довольны все.

Ирина Аллегрова подняла гонорар за корпоративы. 40-минутное выступление стоит от 7-10 млн рублей. Много заказов у Лолиты (3 млн за выступление) и Наташи Королевой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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