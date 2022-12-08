SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии музыкальной карьеры без патриотических песен

После выхода треков «Встанем» и «Я русский» певца SHAMAN (Ярослав Дронов) начали называть исполнителем патриотических песен. В связи с этим возникло много рассуждений о том, что же будет дальше?

Из-за подъема карьеры музыканта на патриотической волне, некоторые эксперты засомневались, а будет ли продолжение. Они высказали предположение, что популярность певца спадет сразу же после изменения повестки.

В очередном интервью SHAMAN рассказал, как видит свое творчество и будет ли он пробовать новые направления в музыке:

Понимаете, в чем дело. Для меня это изначально были треки, которые написал от всей души. То есть жанр как таковой не важен. Для меня главное, чтобы были честные песни. Дальше, допустим, та же песня «Вороны мои», которая недавно вышла. Она о чем? О внутренних переживаниях, личных противостояниях, борьбы зла и добра, внутри меня. Философская песня, в общем-то. Поэтому важно, чтобы композиции были честными. Какие они запишутся дальше, Бог знает. Не могу пока сказать. Будут писаться, мысли приходят. Думаю, песни будут разные, но честные.