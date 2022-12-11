В Москве выпало много снега

В метеорологическом бюро Москвы сообщили, что в 9:00 сегодня высота снежного покрова на станции ВДНХ составила 20 сантиметров. При этом представители ведомства уточнили, что сутками ранее этот показатель составлял 6 сантиметров, то есть увеличение высоты снега зафиксировано в 14 сантиметров.

Ранее сообщалось, что над столицей распространился южный циклон, с которым выпало много осадков.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Москве тоже ожидается дальнейшее продолжение снегопадов и других осадков: кроме снега еще и дождь. В этих условиях метеорологи также прогнозируют формирование гололедицы.

Заместитель мэра Бирюков сообщил, что ведомства по уборке дорог и улиц работают в усиленном режиме.