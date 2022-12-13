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Западные государства сделали заявление по вопросу цены на нефть из России

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Западные государства сделали заявление по вопросу цены на нефть из России
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

На совещании представителей государств большой семерки 12 декабря было принято официальное заявление по вопросу о введении верхнего предела цены на нефть из России. В нем содержится обращение к политическим властям других государств, чтобы они присоединились к решению о ценовом максимуме. 

Ранее западные государства договорились, что закупать нефть у российских компаний, перевозимую по морю, будут не по рыночной стоимости, а по той цене, которую сами установили, в 60 долларов за баррель.

Теперь они стремятся к распространению этого решения и проведению его также другими государствами.

Также было отмечено, что с 5 февраля западные государства планируют ввести ценовой максимум и на продукты переработки нефти из России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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