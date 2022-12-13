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Арестович: Взять под контроль Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую

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Арестович: Взять под контроль Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую
Украина
Фото из открытых источников

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление, которое касается Запорожской области. В частности, он сказал, что для ВС Украины будет легче вернуть контроль над Запорожской областью, чем над Херсонской, где большое количество ирригационных каналов, каждый из которых, как противотанковый ров.

Арестович признался, что в Херсонской области было сложно, там было пролито немало крови. Но наступление украинских войск на Запорожье будет проходить совсем иными методами, заявил Арестович. По словам советника главы Офиса президента Украины, ВСУ смогут взять российских военных в кольцо к югу от Запорожья.

Известно, что на восточной окраине Мелитополя был подорван мост, в связи с чем в Киеве заявили, что ВСУ должны использовать это для наступления, поскольку снабжение группировки ВС РФ в Запорожской области теперь затруднено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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