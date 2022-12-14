Игорь Стрелков: стратегическая инициатива полностью отдана в руки ВСУ

Военный эксперт, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем канале Телеграм обрисовал ситуацию, сложившуюся на фронтах в зоне СВО, и пришел к не очень обнадеживающим выводам.

Специальная военная операция длится девять с половиной месяцев и пока даже намека нет на ее окончание. О том, что ВС РФ столкнулись с серьезным противником, было понятно еще в начале СВО. А после его интенсивного наступления на харьковском направлении - и подавно.

Однако некоторые решения все же позволили многим уверовать в то, что скоро все изменится, что отданную противнику инициативу получится вернуть. Так, был назначен командующий войсками на СВО, а также была объявлена частичная мобилизация в стране.

Это, к слову, то, на чем так долго в своих онлайн-опусах настаивал Игорь Стрелков. Но его настигло разочарование. Мобилизация проблем не решила, считает он, назначение генерала Суровикина - тоже.

«Ситуация на фронте в целом остается без изменений. Подход командования ВС РФ к проведению операций при общем командовании генерала Суровикина не изменился нисколько - продолжаются бесперспективные атаки тактического уровня в лоб на укрепленные позиции ВСУ (здесь Гиркин имеет в виду ситуацию в районе Бахмута), в основном - силами подразделений ВС ЛДНР и ЧВК. Стратегическая инициатива полностью отдана в руки ВСУ, однако противник не спешит ею воспользоваться по причинам, мне не известным», - заключил Стрелков.

Зарубежные издания сейчас активно пишут о том, что следующее масштабное наступление ВСУ будет на Мелитополь - город, в котором, образно говоря, хранятся ключи от Крыма.