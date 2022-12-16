Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ

России необходимо срочно начинать зимнее наступление, уверен военный эксперт Евгений Норин.

В интервью Украина.ру он заявил, что сейчас ВСУ борется за инициативу, и если войска РФ затянут с наступлением, то Киев может снова провести масштабную операцию, прорвать оборону на одном из участков фронта.

«У нас вообще нет никакого запаса времени. … Чем быстрее мы перейдем в это наступление, тем лучше. Если мы будем его затягивать, тем больше шансов получить катастрофу вроде Балаклеи», - заявил Норин.

Балаклею Украине удалось вернуть под свой контроль в сентябре, а до этого около полугода город удерживали российские войска. В сентябре ВС РФ вышли и из Изюма. Сообщалось, что войска РФ вышли из Харьковской области упорядоченно без существенных потерь.

Эти действия командование ВС РФ объяснило необходимостью перегруппировки для реализации общих целей «военной спецоперации».

При этом украинское командование уже говорит о подготовке нового наступления, хотя и не уточняет, на каком направлении оно будет.