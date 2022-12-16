Ходаковский заявил, что на передовой фронта есть трусость и вранье

О том, что влияет на ситуацию на фронте, помимо техники и вооружения, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

В своем Тelegram-канале он сообщил, что сейчас, к сожалению, на передовой главенствуют трусость и вранье.

«На фронте командует человеческий фактор. Стойкость, самоотдача, самопожертвование, а в противоположность им – трусость, лень, безразличие», — уверен Ходаковский.

Еще одним решающим фактором, который негативно влияет на боевые действия, по его словам является вранье. Ходаковский отметил, что несмотря на наличие современных технологий, техники и оружия, победу в военных конфликтах одерживает непосредственно человек.

Поэтому многое зависит от того, как будут действовать командиры, и готовы ли бойцы выполнять поставленные задачи. Если же слаженности нет, а войсками управляют трусы и лжецы, то не стоит ожидать успешного выполнения задач.