Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Как рассказали источники издания, украинские военные хотели убить Герасимова, когда он находился в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины. США получили информацию об этой поездке, но не стали передавать ее Киеву. Решение об этом было принято, американскими властями, поскольку Вашингтон опасался, что если Герасимова убьют украинские военные, воспользовавшись данными, полученными от Пентагона, то начнется война между Россией и США.

Но Киев располагал информацией о поездке Герасимова и решил действовать самостоятельно. Вашингтон же попросил Киев отменить эту атаку.

В публикации не сообщается, когда происходили эти события, но если изучить сводку «военной спецоперации», то можно найти информацию о том, что Герасимов находился недалеко от линии фронта в июле.

Комментируя публикацию в NYT, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ ударили по штабу в Изюме, когда получили информацию, что Герасимов может быть там, но он на тот момент уже его покинул.