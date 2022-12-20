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WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении

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WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Ресурс WarGonzo предоставил сводку о ситуации на Донбассе и о том, что там произошло за минувшие сутки.

Так, исходя из опубликованных данных, линия фронта осталась фактические без изменений. При этом в WarGonzo полагают, что ВСУ могут готовить новое наступление. В этот раз, возможно, украинские военные пойдут на прорыв в направлении юга.

В сводке указано, что ВС РФ атаковали Кизомыс, Камышаны и Садовое. Также наносились артиллерийские удары по Плавням, Малым Щербакам, Новоандреевке и Красному. В ответ ВСУ артиллерию не применяли, и это может указывать на то, что они скрывают позиции и берегут снаряды перед новым наступлением.

Тяжелые бои идут в Марьинке. Российская артиллерия обстреливает Авдеевку, также ВС РФ хочет продвинуться на Александрополь.

«Российские войска атаковали в направлении этого населённого пункта с целью выйти на этом участке к трассе Н-20 и окружить мощный украинский гарнизон в Новобахмутовке», - указали в WarGonzo.

Бои под Бахмутом продолжаются. 

Что же касается луганского направления, то войска РФ ведут бои в направлении Белогоровки, Марьинки и Стельмаховки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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