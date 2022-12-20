Жительница Арзамаса разделась во время концерта Стаса Пьехи

Одна из жительниц Арзамаса, посетительница концерта Стаса Пьехи, разделась прямо во время его выступления. Видеоролик и многочисленные сообщения, осуждающие девушку, появились в паблике «Подслушано Арзамас» 20 декабря.

Выступление состоялась 19 декабря 2022 года в ДК «Ритм». По словам очевидцев, две дамы, которые были в нетрезвом состоянии, встали посреди зала с сидячими местами. Они танцевали, стоя у своих мест, и тем самым перекрывали обзор остальным зрителям. При этом на одной из них было только нижнее белье и шарф, который все время спадал и обнажал спину.

Люди пришли, они заплатили деньги за концерт Стаса Пьехи, а не за пьяные танцы. Дамы, вы пришли не в стриптиз-клуб. Надеюсь, что вам стыдно за свое поведение.

Еще одна местная жительница, комментируя запись, добавила, что после этого ролика пьяная оголенная девушка еще и потанцевала возле сцены.