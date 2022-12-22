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Экс-командующий войсками США Ходжес заявил, что Киев вернет Крым до конца августа 2023 года

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Экс-командующий войсками США Ходжес заявил, что Киев вернет Крым до конца августа 2023 года
Украина
Экс-командующий войсками США Ходжес

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес уверен, что ВСУ смогут вернуть Крым до конца августа 2023 года.

Озвучивая прогнозы касательно дальнейшего хода «военной спецоперации» РФ, Ходжес сказал о том, что как только Украина получит достаточно вооружения, стоит ожидать действий ВСУ, нацеленных на возвращение Крыма под контроль Киева.

По словам Ходжеса, ВСУ необходимо лишь перебить поставки вооружения в Крым, а для этого будут наноситься удары по Керченскому мосту и по дороге, которая идет по побережью через Мелитополь.

«Если бы украинские подразделения имели дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов на территории Крыма, сделав невозможным там пребывание для российских военных», - заявил Ходжес.

Он отметил, что в Белом доме опасаются реакции президента РФ Владимира Путина на наступление на Крым. Не исключено, что Путин готов применять все средства для того, чтобы его удержать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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