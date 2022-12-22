ВСУ активно собирают информацию об обороне Крыма

Еще с лета Вооруженные силы Украины начали не только активно собирать информацию об обороне Крыма, но и активно ее прощупывать. Стоит только вспомнить о происшествиях на военных аэродромах, взрывах на Крымском мосту, атаке беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Как пишет издание Авиа.про со ссылкой на мнение военных экспертов, ВСУ устраивают атаки скорее не для нанесения какого-либо значительного ущерба военным объектам России, а именно для сбора сведений о российских ПВО и радиолокационных станциях.

По информации, опубликованной Telegram-каналом «Рыбарь», с ноября по середину декабря украинские беспилотники летали с Украины по направлению к Крыму едва ли не ежедневно. Однако данные сведения ни одной из сторон конфликта, подчеркнем, официально не подтверждены. Также Авиа.про сообщается о том, что в воздушном пространстве были замечены аэростаты с камерами, а глобально за обстановкой на полуострове следили беспилотники США RQ-4B.

Не исключено, что идет сбор информации для осуществления более крупных атак в ходе СВО, которая длится уже 302 дня.