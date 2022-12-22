Yandex.RTB

ВСУ активно собирают информацию об обороне Крыма

Image 16+
ВСУ активно собирают информацию об обороне Крыма
Украина
Фото из открытых источников

Еще с лета Вооруженные силы Украины начали не только активно собирать информацию об обороне Крыма, но и активно ее прощупывать. Стоит только вспомнить о происшествиях на военных аэродромах, взрывах на Крымском мосту, атаке беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Как пишет издание Авиа.про со ссылкой на мнение военных экспертов, ВСУ устраивают атаки скорее не для нанесения какого-либо значительного ущерба военным объектам России, а именно для сбора сведений о российских ПВО и радиолокационных станциях.

По информации, опубликованной Telegram-каналом «Рыбарь», с ноября по середину декабря украинские беспилотники летали с Украины по направлению к Крыму едва ли не ежедневно. Однако данные сведения ни одной из сторон конфликта, подчеркнем, официально не подтверждены. Также Авиа.про сообщается о том, что в воздушном пространстве были замечены аэростаты с камерами, а глобально за обстановкой на полуострове следили беспилотники США RQ-4B.

Не исключено, что идет сбор информации для осуществления более крупных атак в ходе СВО, которая длится уже 302 дня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
ВСУ активно собирают информацию об обороне Крыма

Сегодня, 16:28

Экс-командующий войсками США Ходжес заявил, что Киев вернет Крым до конца августа 2023 года

Сегодня, 10:18

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении

20-12-2022, 11:28

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО

18-12-2022, 09:53

Ходаковский заявил, что на передовой фронта есть трусость и вранье

16-12-2022, 13:18

Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ

16-12-2022, 11:18

Игорь Стрелков: стратегическая инициатива полностью отдана в руки ВСУ

14-12-2022, 19:23

Арестович: Взять под контроль Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую

13-12-2022, 22:33

Шурыгин проинформировал о ключевых боях на донецком направлении СВО ВС из России

12-12-2022, 11:08

Financial Times: Украина планирует расширять географию своих ударов в глубине России

7-12-2022, 19:28

Стрелков: Украина зимой не замерзнет, не взбунтуется, не станет воевать хуже

6-12-2022, 19:58

Подоляк анонсировал наращивание ударов украинскими беспилотниками по военным аэродромам на территории России

6-12-2022, 15:48

The Guardian: Украина нашла способ обстрелять Москву и другие тыловые территории РФ

6-12-2022, 09:03

РВ: На Украине электрогенераторы и подстанции не выдерживают сильного напряжения и загораются

4-12-2022, 17:39

Командование НАТО изучает возможности наступления армии ВСУ на ряде направлений в связи с приходом морозов

4-12-2022, 11:33

Военный историк Норин заявил, что ВС РФ надо срочно принимать меры, иначе «фронт повалится»

4-12-2022, 09:18

Эксперт Матвийчук: Отступление российской армии от Киева и Херсона — результат наших оперативных просчетов

3-12-2022, 16:18

Комбат БАРС-13 «Фомич» сообщил, что обстановка вокруг Кременной резко обострилась

3-12-2022, 12:58

Военный эксперт Шурыгин предложил командованию ВС РФ вернуться к советской тактике массированного прорыва

30-11-2022, 13:28

Стало известно, откуда ВСУ получают информацию о подготовке ВС РФ ракетного удара

29-11-2022, 23:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год
  • Вчера, 21:46

Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год

В этом году в Кремле отказались от проведения крупных мероприятий, которые всегда проходили в конце года. Но коллегия Минобороны РФ была проведена.

В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»
  • 20-12-2022, 11:56

В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга согласились выделить место на «Аллее Доблести» для бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в

«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?
  • 19-12-2022, 20:07

«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно

Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе
  • 20-12-2022, 10:45

Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе

В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной

Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок
  • Сегодня, 07:59

Российская певица Анжелика Варум, избегающая светские вечеринки, выложила новый фотоснимок

Анжелика Варум неожиданно вышла в свет после долгого отсутствия на публике. Она шокировала публику своим внешним видом. Певица пропала с начала весны

Лариса Долина сообщила об успешном восстановлении артиста Николая Баскова после операции на ноге
  • 20-12-2022, 09:54

Лариса Долина сообщила об успешном восстановлении артиста Николая Баскова после операции на ноге

Певица Лариса Долина в беседе с репортером Teleprogramma.pro рассказала о самочувствии исполнителя Николая Баскова. Неделю назад стало известно о

Новости партнеров
Новости партнеров
Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды
  • 20-12-2022, 15:33

Политические руководители новых регионов РФ получили государственные награды

Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и

Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова
  • Вчера, 14:01

Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова

Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте
  • 20-12-2022, 20:30

«Если Вы еще не уехали»: бизнесмен Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться в Бахмуте

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 20 декабря посетил Бахмут. Пресс-секретарь

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении
  • 20-12-2022, 11:28

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении

Ресурс WarGonzo предоставил сводку о ситуации на Донбассе и о том, что там произошло за минувшие сутки. Так, исходя из опубликованных данных, линия