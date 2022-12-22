Покинувшая Россию Хаматова снялась совершенно голой в новом музыкальном клипе

После начала СВО на Украине актриса Чулпан Хаматова уехала из России, продемонстрировав свое несогласие с политикой властей. Теперь почти год артиста подвергается хейту со стороны пользователей Сети. Но ее это кажется не волнует.

Звезда продолжает негативно высказываться о своей родной стране и соотечественниках, которые подарили ей популярность. Теперь же она спровоцировала новый скандал вокруг себя.

47-летняя актриса ради съемок в новом видеоклипе группы «Ногу свело!» полностью оглолилась. Да еще и не одна, а с известным актером Артуром Смольяниновым. В одной из откровенных сцен Чулпан и Артур оба были полностью обнаженные в ванной, изображая супружескую пару.

До конца Хаматова не пошла, поэтому интимные места не показала на камеру. Все время в ролике она демонстрировала обнаженную спину. Хотя зрители ничего интересного не увидели, новую тему для обсуждения они получили.