Замкомандира разведки ВС России Лихачев в зоне СВО Лихачев заявил о сложной обстановке на Украине

О сложностях на фронте рассказал заместитель командира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев.

В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что по всей линии фронта идут боевые действия, поэтому ошибочно говорить о том, что на фронте легко. По его словам, есть проблемы, требующие жертв. И без этого в бою невозможно обойтись.

«Не мне оценивать обстановку, где сложно, а где нет. Везде непросто. Люди жертвуют собой. Везде идут боевые действия. Есть ли какие-то проблемы у нас? Они есть, они были и будут», — сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что давать слабину нельзя, поскольку в зоне боевых действий очень непросто. Но не время рассуждать об этом, а необходимо решать возникшие проблемы.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Бои не прекращались ни на один из 304 дней конфликта.