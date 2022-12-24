В РИА Новости сравнили Илью Муромца с Бэтменом и других супергероев РФ и США

Мистик — персонаж Marvel. Имитирует внешность любого человека, поэтому является идеальной шпионкой. Сверхчеловеческая ловкость превращает ее в идеального бойца. Выступает за темную и светлую сторону. В противовес ей Василиса — умная, смелая, решительная девушка, которая имеет дар оборотня. Обе они сильные женщины с даром превращения, которые умеют постоять за себя.

Черный Гром — малознакомый персонаж российскому зрителю, способный создавать разрушительную гиперзвуковую силу через собственный голос. Соловей-Разбойник — это персонаж русских сказок, убивавший путников оглушительным свистом. Загадочная личность с птичьими крыльями не кто иной, как беглый жрец, который скрывается в лесах.

Бэтмен в детстве стал свидетелем гибели родителей от уличных грабителей. Сверхсилы не имеет, зато имеет технологии и большое желание очистить город от преступности. Игорь Гром —современный персонаж, созданный на злобу дня. Честный и неподкупный полицейский, который прекрасно разбирается в людях и криминале.