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В РИА Новости сравнили Илью Муромца с Бэтменом и других супергероев РФ и США

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В РИА Новости сравнили Илью Муромца с Бэтменом и других супергероев РФ и США
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Фото из открытых источников

Понятие «супергерой» часто ассоциируют с американской культурой. Но в Древней Руси тоже были героические персонажи со сверхъестественными способностями, пишет РИА Новости.

К примеру, Илья Муромца и Супермена сравнивают чаще всего. Супермен —это непростой персонаж, умеет летать и мастерски драться. Его родной планетой является Криптон, но защищает он Землю. Единственное, что может его лишить силы, —это внеземной камень криптонит. Илья Муромец — полулегендарный богатырь. Он служит власти и народу, защищает Русь от врагов и мифологических существ. Муромец" появился в 1868 году — намного раньше, чем романы о Супермене.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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