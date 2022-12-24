Журнал Variety составил ТОП-100 лучших фильмов в истории кино

Журнал Variety опубликовал рейтинг лучших фильмов в истории кино. Как отмечает издание, во время составления ТОП-100 журналисты обратились за помощью к писателям, критикам, редакторам и многим другим экспертам.

На вершине данного рейтинга оказался фильм Альфреда Хичкока «Психо», в котором стал культовым каждый кадр. Ленту по праву называют соблазнительным, пророческим, гипнотическим размышлением кинематографа о похотях, страхе, невинности, насилии, идентичности.

На втором месте «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга. Фильм пережил испытание временем и стал стандартом, по которому оцениваются иные произведения мирового кинематографа.

Третье место досталось легендарному «Крёстному отцу» Фрэнсиса Форда Копполы. Авторы проекта называют его эпопеей, которая повлияла на жизни не одного поколения.

В десятку также вошли картины «Гражданин Кейн», «Семь самураев», «Криминальное чтиво», «2001: Космическая одиссея», «Всё о Еве», «Спасти рядового Райана», «Эта замечательная жизнь».