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Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

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Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках
Украина
Фото из открытых источников

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым.

В интервью изданию Liga.net он подчеркнул, что Киев намерен бороться за Крым и готов к тому, что эту территорию придется возвращать с оружием в руках.

«Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — сказал Буданов.

Украина не отказывается от планов вернуть Крым под свой контроль, и Запад не пытается даже отговаривать Киев от этих планов. Западные страны заявляют о том, что Крым является украинской территорией, поэтому Киев вправе проводить на полуострове любые операции, в том числе и военные.

Напомним, «военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 306 дней. Запад, несмотря на протесты РФ, продолжает поставлять Украине вооружение, заявляя, что поставки будут продолжаться и в 2023 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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