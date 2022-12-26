The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия

Украина получила военное преимущество, которое можно сравнить только с наличием тактического ядерного оружия. Речь о боевой информационной платформе с искусственным интеллектом, основанной на американских технологиях. Она уже была успешно опробована и обкатана во время сентябрьского наступления ВСУ в Харьковской области, где в сжатые сроки были взяты Балаклея, Изюм и Купянск. Об этом сообщает «The Washington Post», журналисту которого удалось воочию увидеть работу системы - ему был продемонстрирован разведывательно-ударный контур.

Сравнил ее с ядерным оружие СЕО Алекс Карп, учитывая ее огромные возможности. Разработчиком системы управления полем боя выступила американская компания Palantir, представители которой прибыли для общения с украинскими специалистами.

Корреспондент WP в своей статье рассказывает, что при сентябрьском наступлении украинских войск данная система сумела предоставить оперативную информацию о дислокации и маневрах ВС РФ, благодаря чему в значительной степени устранила так называемый «туман войны».

Собеседники американского журналиста заверили, что почти все точные попадания по складам с боеприпасами и штабам противника являются результатом отличной работы данной системы.

Оперативно-стратегический уровень системы контролируется НАТО за пределами Украины, так как в него входят все секретные разведданные Запада. Поэтому она может выдавать целеуказания ВСУ без утечек важной информации.

Ключевым звеном низового уровня выступают терминалы Starlink - через них в систему стекаются первичные данные. А она взамен выдает тактическую информацию.

Издание отмечает, что нечто похожее пытаются создать и в России, однако ее возможности в этом плане значительно уступают украинским.