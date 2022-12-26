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Глава украинской разведки Буданов заявил, что у российской армии начался «технический голод»

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Глава украинской разведки Буданов заявил, что у российской армии начался «технический голод»
Украина
Фото из открытых источников

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию «Лига.нет» заявил о том, что у российской армии начался «технический голод».

По версии украинского бригадного генерала, в настоящее время российская сторона рыскает по всему миру и ищет, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, которые подходят к советским и российским артиллерийским орудиям, а также танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к РСЗО «Град» и «Ураган».

Стоит отметить, что российское военное командование не заявляло о том, что войска в зоне СВО испытывают «снарядный голод». Однако некоторые военкоры ранее писали, что на отдельных участках фронта проблема имеет место быть.

Также в ходе этого интервью генерал Буданов сообщил о том, что Россия сейчас уже не использует «Кинжалы», потому что они якобы были произведены в ограниченном количестве.

«Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь нанести 47 ударов. Для понимания, "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47?!» — вопрошает он.

Кирилл Буданов не обошел тему Крыма, проинформировав, что Украина собирается возвращать его комбинированным путем - сочетанием дипломатии и силы.

А «вишенкой на торте» данного интервью стала карта «расчленения России» на стене главного разведчика. На ней Кубань, а также Курская и Белгородская области страны якобы «отходят» Украине - генерал обвел их маркером вместе с территорией самой Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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