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Удар по аэродрому в Энгельсе вскрыл проблему двух ПВО России

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Удар по аэродрому в Энгельсе вскрыл проблему двух ПВО России
Украина
Фото из открытых источников

Войска ПВО сегодня, 26 декабря, отмечают свой профессиональный праздник. Вооруженные силы Украины, похоже, тоже не забыли их «поздравить». Вот только «подарок» совсем не из приятных. Ночью сегодня, как известно, была атакована военная авиабаза в Энгельсе Саратовской области. Причем ВСУ били по ней второй раз. Первая атака была зафиксирована три недели назад.

Как такое может быть, что украинский дрон уже второй раз преодолевает внушительное расстояние и обнаруживают его только над аэродромом, где и сбивают?

Как пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на военных экспертов, в России есть две ПВО - «войска ПВО» и «войсковая ПВО». И их следует разделять.

Войсковая ПВО действует в составе Сухопутных войск и ответственна за прикрытие наземных сил. А вот уже непосредственно войска ПВО работают в составе Воздушно-космических сил. Зона их ответственности - защита воздушного пространства страны, а также объектов от ударов с воздуха.

Эти структуры постоянно конкурируют между собой, а порой и враждуют. И такая конкуренция не всегда оправдана, но может сказываться на их работе.

Если принять во внимание, что авиабаза в Энгельсе удалена от украинской границы более чем на 600 километров, резонны вопросы касательно их работы.

Газета объясняет, что беспилотник ВСУ до того, как войти в воздушное пространство России, должен был миновать зону войсковой ПВО, которая находится в зоне СВО. После этого дрон неповрежденным, получается, летел в зоне ответственности войск ПВО страны почти шесть сотен километров.

По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», дрон атаковал военную воздушную гавань в момент, когда самолеты дальней авиации готовились взлететь для нанесения ракетных ударов. То есть осведомленность украинской стороны на высоком уровне.

Военные эксперты солидарны в том, что после двух атак беспилотников ВСУ надо сделать определенные выводы, ведь очевидно, что это была не последняя попытка нанесения удара по объекту ВС РФ в ходе СВО. Владимир Евсеев, к примеру, предлагает передислоцировать дальнюю военную авиацию на другие базы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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