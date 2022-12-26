Опубликован список лучших неамериканских новогодних фильмов

Журнал The Hollywood Reporter назвал лучшие неамериканские новогодние и рождественские фильмы. Список появился на официальном сайте издания.

В перечень вошли 12 кинокартин, в том числе комедия советского и российского режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также отметили ленту «Счастливого Рождества», фильм «Однажды в Токио», картину «101 Рейкьявик». Не остался без внимания проект «Черное Рождество», фильм «8 женщин», лента «Клаус», картина «Надежда», а также знаменитая «Девушка со спичечной фабрики». В список лучших вошли «Манеры выживать 5+», «Санта на продажу», «Назови меня своим именем».

Напомним, что в декабре россияне назвали самые лучшие новогодние фильмы. На первом месте «Ирония судьбы, или С легким паром!». Второе место - фильм «Чародеи». На третьей строчке «Карнавальная ночь». Четвертое и пятое места у фильма «Морозко» и ленты «Новогодние приключения Маши и Вити».

В десятку также включили «Джентльмены удачи», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Эту веселую планету», «Елки», «Зигзаг удачи».