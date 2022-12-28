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ISW: ВСУ добились успехов на линии Сватово - Кременная

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ISW: ВСУ добились успехов на линии Сватово - Кременная
Украина
Фото из открытых источников

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) представили свой новый доклад о ходе вооруженного конфликта. Примечательно, что в нем идет речь о событиях, о которых ни одна из сторон официально не сообщала.

Специалисты ISW, напомним, руководствуются не собственными источниками в оценке компании, а данными, которые имеются в открытом доступе, плюс визуальные доказательства - фото и видео с геолокацией.

Российские войска продолжают свое наступление на бахмутском и авдеевском направлениях. Имеются определенные успехи.

«Российские силы могут приближаться к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжающихся наступательных операций там и в районе Авдеевка-Донецк», - говорится в докладе.

По данным Института, ВСУ добились успехов в ходе атак на направлении Сватово-Кременная. Аналитики ссылаются на известного российского военного блогера, который сообщил о том, что украинской армии удалось взять опорный пункт ВС РФ близ Червонопоповки, что всего в пяти километров от города Кременная в Луганской области. Подчеркивается, что на сватовско-кременном направлении ВСУ начали продвигаться еще с 23 декабря.

«Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивал ISW», - пишут аналитики.

В анализе говорится, что ВСУ «вероятно» захватили Дворичную, Новомлынск и Тавильжанку в Харьковской области и Коломийчиху в Луганской области. Вывод о том, что данные населенные пункты, возможно, контролируются Украиной, ISW был сделан после изучения сообщений российских и украинских источников об их обстрелах.

Специальная военная операция продолжается уже 308 сутки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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