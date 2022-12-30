Стрелков поделился прогнозом по СВО на 2023 год: «Кубань, Сочи и Крым будут оккупированы»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) записал видео, на котором уже в качестве военного эксперта подвел итоги года уходящего и поделился прогнозом по СВО на год будущий, 2023-ий. Нарезка роликов доступна в его Телеграм.

Он выдержан в мрачных тонах. Стрелков ничего хорошего от «специальной военной операции», которая, по его словам, руководством России планировалась как легкий поход, а продолжается и по сей день (310 сутки), уже не ожидает.

«И Кубань будет оккупирована, и Сочи будут оккупированы, и Крым будет оккупирован... И не только... Все, что будет вкусно, все будет оккупировано», - заверил Стрелков.

Подводя итоги года уходящего, он заявил, что РФ пока не потерпела военного поражения от ВСУ, «но получила самый близкий к этому результат».

Игорь Гиркин вспомнил, что специальная военная операция России начиналась с громких побед. Но уже через месяц, в марте, ситуация изменилась. Экс-министр обороны ДНР обвинил СМИ в сокрытии «поражений» от российских граждан. Он утверждает, что журналисты, как и военное руководство, предпочитали рассказывать только о положительных изменениях на фронтах, предпочитая о негативе отмалчиваться. Отступления осенью, начиная с харьковского направления, были сокрыты за толерантными формулировками о «перегруппировке» и «передислокации» российских войск.

По словам Стрелкова, десять месяцев СВО дают понимание того, что Россия подошла не только к усилению давления на поле боя, но и к «грани кризиса доверия населения к власти в стране».