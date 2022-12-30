Кулеба признал, что многие страны до сих пор не верят в поражение России

Многие государства, даже несмотря на активную непрекращающуюся поддержку Украины в конфликте, не верят в поражение России. Об этом сегодня сообщил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

«Многие (страны Запада - прим.ред.) искренне поддерживают Украину, но при этом не могут себе до конца представить поражение России», — отметил Кулеба.

Отметим, что после начала СВО Запад начал поддерживать Украину, поставляя вооружения и гумпомощь. Кулеба на днях заявил, что власти рассчитывают получить от США дальнобойное орудие. Также глава МИД выразил мнение, что предоставление зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву является «настоящим психологическим переломом» в поддержке.

Хотя стоит сказать, что в настоящее время подобные просьбы властей Украины не были удовлетворены. Также Киев допускает, что в наступающем году Америка может существенно сократить размер оказываемой военной и финансовой помощи.