Yandex.RTB

МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине

Image 16+
МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после очень тяжелых ранений всех четырех конечностей и легких на Украине. 40-летний мужчина чудом остался жив, вопреки всем ожиданиям он даже начал ходить.

Несмотря на трудности, Шариф заявил, что мечтает вернуться снова на фронт. Как пишет издание Mirror, мужчина женился на украинке Елене Витвицкой, поэтому после начала СВО начал активно помогать Киеву в доставке гумпомощи. Затем он и вовсе записался в иностранный легион.

В октябре Амин во время проведения разведывательной миссии попал под сильный артиллерийский обстрел, получив ранения в четыре конечности. У него также были пробиты легкие. Сейчас доктора планируют восстановить наемнику потерянный на руке большой палец, пришив большой палец ноги. Также «Рэмбо» предстоят еще одна операции на предплечье, правой ноге.

При этом боец сообщил, что даже в таком виде он намерен снова оказаться на передовой вместе с украинскими солдатами. 

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стрелков поделился прогнозом по СВО на 2023 год: «Кубань, Сочи и Крым будут оккупированы»

Сегодня, 17:03

МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине

Сегодня, 16:18

Кулеба признал, что многие страны до сих пор не верят в поражение России

Сегодня, 16:03

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Сегодня, 12:08

ISW: ВСУ добились успехов на линии Сватово - Кременная

28-12-2022, 13:13

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса

27-12-2022, 12:43

Удар по аэродрому в Энгельсе вскрыл проблему двух ПВО России

26-12-2022, 20:08

Глава украинской разведки Буданов заявил, что у российской армии начался «технический голод»

26-12-2022, 18:38

The Washington Post: Украина получила военное преимущество, сравнимое с наличием тактического ядерного оружия

26-12-2022, 12:53

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

26-12-2022, 11:13

Замкомандира разведки ВС России Лихачев в зоне СВО Лихачев заявил о сложной обстановке на Украине

24-12-2022, 19:13

ВСУ активно собирают информацию об обороне Крыма

22-12-2022, 16:28

Экс-командующий войсками США Ходжес заявил, что Киев вернет Крым до конца августа 2023 года

22-12-2022, 10:18

WarGonzo рассказали о возможном наступлении украинской армии на запорожском направлении

20-12-2022, 11:28

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО

18-12-2022, 09:53

Ходаковский заявил, что на передовой фронта есть трусость и вранье

16-12-2022, 13:18

Норин заявил, что затягивание начала зимнего наступления грозит катастрофой для ВС РФ

16-12-2022, 11:18

Игорь Стрелков: стратегическая инициатива полностью отдана в руки ВСУ

14-12-2022, 19:23

Арестович: Взять под контроль Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую

13-12-2022, 22:33

Шурыгин проинформировал о ключевых боях на донецком направлении СВО ВС из России

12-12-2022, 11:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека
  • Вчера, 08:42

«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе
  • Вчера, 21:23

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе

Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для

«Известия»: у многих жителей РФ выявили неизвестную ранее мутацию в гене MPZ
  • Вчера, 10:03

«Известия»: у многих жителей РФ выявили неизвестную ранее мутацию в гене MPZ

По данным издания «Известия», учёные нашли у россиян ранее неизвестную мутацию благодаря ДНК-тестированию. Имеено она приводит к болезни Шарко – Мари

РБК: Продавцы концертных билетов заявили о потере более 30% известных российских артистов
  • Сегодня, 10:02

РБК: Продавцы концертных билетов заявили о потере более 30% известных российских артистов

В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на

Александр Гордон во время прямого эфира назвал свою соведущую Юлию Барановскую обезьяной
  • Сегодня, 10:56

Александр Гордон во время прямого эфира назвал свою соведущую Юлию Барановскую обезьяной

Юлия Барановская вместе с Александром Гордоном не первый год ведут программу "Мужское/Женское". За все это время ведущие смогли стать друг другу не

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»
  • Вчера, 13:41

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»

Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом

Новости партнеров
Новости партнеров
Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге
  • 28-12-2022, 14:18

Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно

МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине
  • Сегодня, 16:18

МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине

Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте
  • 28-12-2022, 13:30

Глава ГУР Украны Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства оборона Украины Кирилл Буданов на днях посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины в

Ким Чен Ын выступил с докладом
  • 28-12-2022, 09:18

Ким Чен Ын выступил с докладом

В Северной Корее проходит пленум центрального комитета рабочей партии государства. На нем с докладом выступил политический руководитель КНДР Ким Чен