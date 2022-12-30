МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине

Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после очень тяжелых ранений всех четырех конечностей и легких на Украине. 40-летний мужчина чудом остался жив, вопреки всем ожиданиям он даже начал ходить.

Несмотря на трудности, Шариф заявил, что мечтает вернуться снова на фронт. Как пишет издание Mirror, мужчина женился на украинке Елене Витвицкой, поэтому после начала СВО начал активно помогать Киеву в доставке гумпомощи. Затем он и вовсе записался в иностранный легион.

В октябре Амин во время проведения разведывательной миссии попал под сильный артиллерийский обстрел, получив ранения в четыре конечности. У него также были пробиты легкие. Сейчас доктора планируют восстановить наемнику потерянный на руке большой палец, пришив большой палец ноги. Также «Рэмбо» предстоят еще одна операции на предплечье, правой ноге.

При этом боец сообщил, что даже в таком виде он намерен снова оказаться на передовой вместе с украинскими солдатами.