В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный газ (СПГ). О решении отказаться от закупок этого вида топлива у российских компаний политические власти Великобритании заявили уже давно. Об этом было объявлено после начала проведения российской армией операции против военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму.

Между тем по статистическим сведениям в общем объеме закупаемого Великобританией сжиженного природного газа это топливо российского производства составляло 4 %. Уточняется, что за год государство импортирует около 75 миллиардов кубических метров СПГ, на импорт из России приходилось около 3,12 миллиардов.