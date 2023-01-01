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В Великобритании заявили о прекращении импорта сжиженного природного газа из России

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В Великобритании заявили о прекращении импорта сжиженного природного газа из России
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный газ (СПГ). О решении отказаться от закупок этого вида топлива у российских компаний политические власти Великобритании заявили уже давно. Об этом было объявлено после начала проведения российской армией операции против военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму.

Между тем по статистическим сведениям в общем объеме закупаемого Великобританией сжиженного природного газа это топливо российского производства составляло 4 %. Уточняется, что за год государство импортирует около 75 миллиардов кубических метров СПГ, на импорт из России приходилось около 3,12 миллиардов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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