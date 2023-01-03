Цена билета на фильм «Аватар: Путь воды» в России достигает тысячи рублей

Посетители кинотеатров в Москве, Петербурге и других российских городах шокированы завышенными ценами на билеты на кинофильм «Аватар: Путь воды». В отзывах к кинотеатрам посетители начали оставлять негативные комментарии.

В столице, к примеру, цена на билет начинается от 1,2 тысячи рублей. Сиквел транслируется в нескольких небольших кинотеатрах, «Параглазе» в Бутово, «Радуге Кино» в ТРЦ «Мегаполис», «Атлантис Кино» в «Галерее Атлантис» (Варшавское шоссе). Зрители отметили, что кинотеатры находятся далеко от центра, а также имеют устаревшие залы, поэтому стоимость кажется им слишком высокой.

Крупные сети начнут транслировать «Аватар: Путь воды» с 12 января. К примеру, билет на фильм в Петербурге можно купить на сайте кинотеатра «Мираж Синема». Стоимость на 2D-сеанс составляет от 240 рублей в зависимости от времени показа. В Москве цена билета в сети начинается от 480 рублей, а в Петрозаводске — от 270 рублей.