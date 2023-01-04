Стрелков: армия России не понимает, за что она воюет

Бывший глава Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков утверждает, что российские военные не понимают, за что они воюют. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, военные части из ДНР и ЛНР лучше осознают происходящее, поэтому эффективнее действуют на фронте. Но на ситуацию они кардинально повлиять не могут. Солдаты ВС РФ, утверждает Стрелков, не понимают целей «военной спецоперации».

«У нас армия не понимает, за что она воюет», — заявляет Стрелков.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают оказывать поддержку Киеву, поставляя вооружение и боеприпасы.