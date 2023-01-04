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Начальник военной разведки Украины Буданов анонсировал масштабное наступление ВСУ весной 2023 года

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Начальник военной разведки Украины Буданов анонсировал масштабное наступление ВСУ весной 2023 года
Украина
Фото из открытых источников

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу АВС анонсировал широкомасштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины весной 2023 года. При этом генерал-майор подчеркнул, что «самыми жаркими» боевые действия будут в марте.

Кирилл Буданов во время беседы порассуждал о том, что вооружение ВС РФ якобы истощается, из-за чего страна начала прибегать к более дешевым решениям - использовать дроны-камикадзе вместо высокоточных ракет. Также бригадный генерал выразил уверенность в том, что СВО станет все ближе к россиянам, так как атаки будут происходить «все глубже и глубже» внутри РФ.

«Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет от Крыма до Донбасса», - заключил Кирилл Буданов.

Пока Украина готовится наступать весной, Россия начнет наступление гораздо быстрее - уже этой зимой. Военные эксперты склонны считать, что, вероятнее всего, это случится в феврале, но если погода позволит, то и раньше - в конце января.

Специальная военная операция в Украине проводится, напомним, с 24 февраля прошлого года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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