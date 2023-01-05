МК: Кнутов предрек крах рождественского перемирия из-за коварства ВСУ

Военный эксперт, аналитик, директор музея ПВО, историк Юрий Кнутов в разговоре с журналистами МК высказал мнение по поводу возможности объявить рождественское перемирие в период праздников и на время прекратить боевые действия в зоне СВО.

«Вероятность того, что перемирие на Рождество будет использовано только для переброски войск и перегруппировки ВСУ, для подтягивания новых резервов, для проникновения диверсионных групп на территории – большая», — отмечает эксперт.

Аналитик также предположил, что православные храмы, в которых будут проходить праздничные богослужения на Рождество 7 января, могут стать одними из целей для ВСУ.

«К тому же, гарантом соглашения выступить не может никто в силу того, что европейские страны на стороне Украины воюют. Заявления политиков ЕС не заслуживают на доверие», — подчеркнул Кнутов.

Напомним, что ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев тоже предупредил об опасности перемирия.