ГИБДД РФ сможет лишать прав водителей за состояние салона автомобиля с 7 января 2023 года

В новогодние праздники во время проверок на дорогах сотрудники ГИБДД будут обращать внимание не только на внешний вид водителя и запах, но на состояние салона авто. Бутылки из-под алкогольных напитков в бардачке и багажнике сразу же приведут к подозрениям. Початая емкость может являться поводом для отправки на медосвидетельствовани. Если у человека найдут процент алкоголя в крови — то ему грозит лишение прав на 1,5 года и штраф в размере 30 тыс. рублей (часть 1 ст. 12.8 КоАП).

Нездоровый интерес у гаишников вызывают солнцезащитные очки. Их одевают нередко, чтобы скрыть расширенные от наркотиков зрачки.

Кроме того, с 7 января 2023 года начнут штрафовать за стереосистему, установленную внештатно. Она будет считаться тюнингом. Если усилитель и сабвуфер не были предусмотрены конструкцией автомобиля, то их установка незаконна. Нарушителю грозит штраф 5 тысяч рублей, а при повторном нарушении машину могут снять с регистрации.