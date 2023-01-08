Муж умершей после операции молодой матери обратился с обращением к главе СК РФ Бастрыкину

Муж молодой матери, умершей после операции, обратился к Председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Житель Нижнего Тагила обвиняет врачей Демидовской больницы в смерти его супруги.

Юрист Юлия Липинская полагает, что в трагедии усматриваются признаки преступления по ч. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Александр Иванович, прошу возбудить уголовное дело по факту причинения смерти жене Бурухиной Светлане Анатольевне, 16.06.1987 г.р., по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами. Так как оперативное вмешательство проводилось в ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», а также в ГАУЗ СО «СОКБ № 1», прошу разобраться, кто виноват, по чьей вине мои дети остались без мамы, а я без жены, - говорится в обращении.

Напомним, ранее Андрей Бурухин в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила тоже направил обращение, ответа не получил. На запрос от 19 декабря 2022 года о диагнозе и состоянии жены в Демидовской больнице прислали отписку. Главврач Сергей Овсянников отказался сообщать что-либо и сослался на врачебную тайну.



