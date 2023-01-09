Юлия Высоцкая прокомментировала слухи о смерти своего супруга Андрея Кончаловского

Юлия Высоцкая старается не обращать внимания на сплетни и слухи, но, похоже, ее терпению пришел конец. Кто-то из пользователей запустил утку о том, что муж телеведущей ушел из жизни за рубежом. Артистка об этом узнала и поспешила опровергнуть информацию, чтобы близкие и коллеги не переживали.

«Восхитительно гадкие люди! Убили, а также решили похоронить в Париже! Почему не в Венеции или где-нибудь еще? Не собиралась реагировать, не хочется упоминать этих «журналистов», или кто там они. Мне все равно, что пишут про меня и думают, мне пока есть чем заняться. Хотя от таких новостей плохо моим близким людям, которых новости ранят. Спасибо всем тем, кто искренне переживает. С нами все в порядке. Желаю здоровья», — написала 49-летняя актриса в личном микроблоге.

Также артистка опубликовала селфи с супругом - 84-летним режиссером Андреем Кончаловским.







