Во дворе Чкаловского военкомата в Екатеринбурге установили гигантские палатки

В Екатеринбурге (Свердловская область) установили две огромные палатки. Они появились на территории Чкаловского военкомата и заняли практически весь двор.

Местные жители задаются вопросами о предназначении данных палаток. Некоторые из екатеринбуржцев предполагают, что установили их для новых призывников.

Как отметила одна из местных жительниц, в осенний призыв устанавливали только одну палатку, да и то небольшого размера.

Отметим, что в пресс-службе военного комиссариата Свердловской области заявили, что эти палатки необходимы для организации служебной деятельности Чкаловского военкомата.