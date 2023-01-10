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CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов

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CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов
Украина
Фото из открытых источников

Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что в целом интенсивность использования артиллерии подразделениями ВС РФ сократилась на треть, а на некоторых направлениях фронта - на 75%. Журналисты CNN связывают это с двумя причинами. Первая - российские войска столкнулись с нехваткой боеприпасов. Сложились условия, когда российский военпром не успевает удовлетворить потребности своих сил на СВО в артиллерийских снарядах.

Ранее российские силы применяли тактику огневого вала - во многом благодаря именно ей были взяты города Северодонецк и Лисичанск на Луганщине.

Вторая причина - военное командование ВС РФ решило сменить тактику на фоне осенних успехов ВСУ, а особенно - на фоне усиления военной поддержки Украины коллективным Западом.

Ранее Германия объявила о передаче Киеву БМП «Мардер». США свои основные БМП «Брэдли» в количестве 50 штук включили в последний пакет военной помощи Украине - он, к слову, на рекордную сумму: почти в 3 миллиарда долларов.

Франция решила стать первой страной, которая передаст Киеву танки западного производства - речь пока только о легкой колесной технике AMX-10, эффективной в разведывательных миссиях.

Париж вместе с Польшей, как сообщают западные СМИ, непублично давят на Берлин, требуя «распечатать» поставки тяжелых танков Leopard 2. Варшава и Париж на первых порах хотели бы получить разрешение на реэкспорт боевых машин. Без него они не могут начать поставки, поскольку «Леопарды» - немецкие танки.

Во Франции даже заявили, что если разрешение будет получено, страна передаст свои танки Leclerc тем союзникам по НАТО, которые решатся передать Украине свои Leopard 2.

Ну а Чехия тем временем объявила о том, что готовит к отправке очередную партию танков советского образца Т-72.

Расширяет Запад и поставки артиллерии. ВСУ ждут САУ Archer, которые им поставит Швеция. В Германии началось производство гаубиц RCH 155 специально для украинской армии. Таким образом, расширение поставок указывает на то, что страны Запада усиленно помогают Вооруженным силам Украины готовить большое наступление - главный украинский военный разведчик Буданов анонсировал его на весну нынешнего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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