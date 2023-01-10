CNN: Россия на некоторых направлениях фронта на треть сократила интенсивность артиллерийских ударов

Россия значительно уменьшила интенсивность артиллерийских ударов по позициям противника. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что в целом интенсивность использования артиллерии подразделениями ВС РФ сократилась на треть, а на некоторых направлениях фронта - на 75%. Журналисты CNN связывают это с двумя причинами. Первая - российские войска столкнулись с нехваткой боеприпасов. Сложились условия, когда российский военпром не успевает удовлетворить потребности своих сил на СВО в артиллерийских снарядах.

Ранее российские силы применяли тактику огневого вала - во многом благодаря именно ей были взяты города Северодонецк и Лисичанск на Луганщине.

Вторая причина - военное командование ВС РФ решило сменить тактику на фоне осенних успехов ВСУ, а особенно - на фоне усиления военной поддержки Украины коллективным Западом.

Ранее Германия объявила о передаче Киеву БМП «Мардер». США свои основные БМП «Брэдли» в количестве 50 штук включили в последний пакет военной помощи Украине - он, к слову, на рекордную сумму: почти в 3 миллиарда долларов.

Франция решила стать первой страной, которая передаст Киеву танки западного производства - речь пока только о легкой колесной технике AMX-10, эффективной в разведывательных миссиях.

Париж вместе с Польшей, как сообщают западные СМИ, непублично давят на Берлин, требуя «распечатать» поставки тяжелых танков Leopard 2. Варшава и Париж на первых порах хотели бы получить разрешение на реэкспорт боевых машин. Без него они не могут начать поставки, поскольку «Леопарды» - немецкие танки.

Во Франции даже заявили, что если разрешение будет получено, страна передаст свои танки Leclerc тем союзникам по НАТО, которые решатся передать Украине свои Leopard 2.

Ну а Чехия тем временем объявила о том, что готовит к отправке очередную партию танков советского образца Т-72.

Расширяет Запад и поставки артиллерии. ВСУ ждут САУ Archer, которые им поставит Швеция. В Германии началось производство гаубиц RCH 155 специально для украинской армии. Таким образом, расширение поставок указывает на то, что страны Запада усиленно помогают Вооруженным силам Украины готовить большое наступление - главный украинский военный разведчик Буданов анонсировал его на весну нынешнего года.