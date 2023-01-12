Лоза заявил о необходимости лишить Гребенщикова доходов в РФ из-за поддержки Украины

Бориса Гребенщикова нужно лишить доходов в РФ из-за его поддержки украинских военнослужащих. Такое мнение выразил композитор и певец Юрий Лоза.

Музыкант подчеркнул то, что возможности зарабатывать в России не должно быть не только у Гребенщикова, но и у всех русофобов.

«Артист зарабатывает деньги не сам. Кто-либо должен организовать его концерты. Сам по себе артист не может приехать, просто начать петь. Он это может сделать в переходе. Есть же определенные организаторы таких мероприятий. Вот организаторы и должны сто раз подумать, надо им объяснить, что есть знаменитости, которых будем чествовать, будем концерты проводить. Но есть артисты, выступления которых проводить мы не будем», – высказался Лоза.

Напомним, ранее Борис Гребенщиков в интервью рассказал, что он передал Украине 12 млн евро из своего концерта, а также назвал жителей России фашистами.