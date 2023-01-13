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Стрелков: украинские военные намеренно сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022

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Стрелков: украинские военные намеренно сдают Соледар и Бахмут, повторяя схему весны 2022
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Бои за Соледар и Бахмут – это повторение той же тактики, которая применялась ранее ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, ВСУ втягивали российские силы в городские бои, чтобы истощить российскую армию.

«В настоящее время мы видим повторение той же самой картины, которая имела место весной и летом, когда ВСУ на Донбассе сознательно вели бои на своих заранее укрепленных позициях на истощение потенциала российских войск. То есть терпели ультрапоражения, но они были запланированными. И в то же время они готовили резервы в тылу и не вводили их в бой ни под Попасной (ЛНР), ни под Северодонецком, ни под Лисичанском», - отметил Стрелков.

Он добавил, что силы, которые ВСУ накопили за лето, они бросила на прорыв в районе Балаклеи, а также в Херсонской области.

Поэтому сейчас, по словам Стрелкова, ВСУ постепенно отходят на линии Северск-Соледар-Бахмут. Там не используются резервные подразделение, так как ВСУ их копят для того, чтобы атаковать позиции РФ на другом участке фронта. Стрелков считает отступление ВСУ из Соледара и Бахмута запланированным.

Напомним, ВС РФ проводят «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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