Ходаковский: После взятия Соледара для российских войск наступят тяжелые времена

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как повлияет захват Соледара на ситуацию на фронте.

Он подчеркнул, что на данный момент не стоит ожидать быстрых и глубоких прорывов фронтов. В интервью YouTube-каналу Fighterbomber он сообщил, что армия РФ сейчас стремится к тому, чтобы перехватить инициативу. Но не все так легко, как хотелось бы ему и другим военным.

«Понятно, что все наши уступки, которые мы сделали Украине, они были обусловлены как раз этими всеми «не гладко и не просто». И ничего одномоментно, за один-два месяца не поменялось. Хотя определенные шаги, выводы были сделаны», - сказал Ходаковский.

Соледар, по его словам, важный город и контроль над ним дает российским войскам значительные преимущества на этом участке фронта. Но на стратегическом уровне этот успех ничего не меняет. Бои будут продолжаться еще долго. Ходаковский не сомневается, что быстрых побед ждать не стоит.

По его словам, ВСУ располагают силами для того, чтобы и далее оказывать сопротивление российским войскам. При этом ВСУ также держат силы и на севере Украины. Киев, по его словам, добивается того, чтобы РФ снова растянула свои войска на два фланга.

Ходаковский говорит о тяжелом периоде для российской армии, отмечая, что сейчас многое будет зависеть от мастерства командиров.

Напомним, войска РФ проводят на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года.